Украина и Швеция будут сотрудничать в оборонных закупках
Украина и Швеция будут сотрудничать в оборонных закупкахУкраина и Швеция на полях саммита НАТО в Вильнюсе подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, который проводит встречи на полях саммита НАТО.
Министр объявил о подписании между Киевом и Стокгольмом соглашения о сотрудничестве в оборонных закупках.
"Этот документ предоставляет большие возможности и нашим Вооруженным силам, и шведским компаниям – таким как SAAB и другие. Спасибо моему другу и коллеге Полу Йонсону. Нас объединяют общие цвета и общие ценности", – написал Резников.