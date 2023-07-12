Чрезмерная осторожность НАТО может придать Кремлю уверенности — FT

В условиях широкомасштабной войны, которая до сих пор опустошает сердце Европы, собравшиеся в Вильнюсе на ежегодный саммит лидеры 31 страны-члена НАТО имеют одну главную задачу: поддерживать и демонстрировать единство. Киев хочет, чтобы члены Альянса оставались преданными делу предоставления ему средств для отражения российской агрессии, а также гарантий, что его будущее в НАТО, сообщает Зеркало недели.

Кремль, несомненно, тщательно изучает ход саммита на предмет любых намеков на раскол или смягчение. Сообщения, поступающие на второй день встречи лидеров, отчетливо смешанные, пишет Financial Times в редакционной статье.

Выход из тупика по вступлению Швеции был очевидным позитивом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил уступки за отказ от своего сопротивления. В частности, США согласились одобрить сделку на 20 миллиардов долларов, которая позволит Анкаре купить истребители F-16. Но вступление Швеции после вступления Финляндии в апреле усилит военный потенциал НАТО и его способность защищать весь Балтийский регион от реваншистской России. Для Кремля это доказательство того, насколько контрпродуктивной оказалась его война, цель которой якобы было остановить дальнейшее расширение НАТО.

Что касается Украины, то согласованные во вторник формулировки не дали Киеву четкого пути и сроков обретения членства, услышать которые стремился президент Владимир Зеленский. Альянс отменил необходимость прохождения Украиной бюрократического процесса вступления и поставил членство в НАТО в зависимость от предстоящего политического соглашения.

"Но заявив лишь о том, что НАТО пришлет Киеву приглашение к вступлению "после того, как союзники согласятся и будут выполнены условия», он разоблачил напряженность в отношениях между осторожными США и Германией с одной стороны и многими членами Альянса из Центральной и Восточной Европы, а также Великобританией и Францией с другой, которые настаивали на ускорении процесса вступления" , – говорится в статье.

Президент Джо Байден прав, отмечая, что вступление Украины в Альянс в разгар войны с Россией нереально, поскольку это втянуло бы в конфликт и сам НАТО.

"Однако было бы лучше предоставить приглашение сейчас, чтобы Киев был на пути к вступлению вскоре после завершения нынешнего конфликта" , - пишет издание, напоминая, что Зеленский назвал риторическую фальшь вторника мотивацией для России "продолжать свой террор".

Поэтому теперь чрезвычайно важно, чтобы союзники предоставляли Украине надежные и реальные гарантии безопасности, пока она не станет членом НАТО. Это означает продолжение отправки военной и финансовой поддержки даже по завершении конфликта для сдерживания новой российской агрессии, а также обеспечения Киева возможностями восстановить свою экономику. Американские чиновники ссылаются на "израильскую модель", имея в виду открытую военную поддержку, которую Вашингтон оказывает ближневосточному государству без обещания применить американскую военную силу для его защиты.