Глава разведки РФ обсуждал с главой ЦРУ "что делать с Украиной"

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в конце июня 2023 года разговаривал с главой ЦРУ Уильямом Бернсом о том, "что делать с Украиной". Со ссылкой на российские СМИ, сообщает Украинская правда.

"Да, действительно, разговор состоялся в конце прошлого месяца. Поводом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло.

Мне кажется, что это был в большей степени повод, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, размышляли, а что же делать с Украиной" , - заявил Нарышкин.

По словам Нарышкина, разговор с директором ЦРУ длился около часа. Он также добавил, что возможность личной встречи с главой ЦРУ сохраняется.