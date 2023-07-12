ВСУ о наступлении: Есть частичный успех в направлении Бердянска

Вооруженные Силы Украины имеют частичный успех при наступлении в направлении Бердянска, инициатива в руках украинских воинов. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, ВСУ системно выбивают врага с позиций и продвигаются вперед, на Бердянском направлении есть частичный успех вдоль линии фронта.

"Бьем по противнику, ведем контрбатарейную борьбу, разминирование. Мудрость говорит, что саперы идут медленно, но не стоит их торопить. Враг оказывает ожесточенное сопротивление, мы давим и уничтожаем боевой потенциал россиян" , — заявил Шершень.

Он отметил, что за минувшие сутки на Таврийском направлении ликвидировано 68 россиян, 156 получили ранения, четверо захватчиков попали в плен, уничтожено 22 единицы вооружения и техники.