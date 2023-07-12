Кабмин увеличил количество бюджетных мест по трем направлениям
Кабинет Министров Украины увеличил государственный заказ на 2023 год на подготовку специалистов медицинских специальностей, социальных работников и рабочих кадров - в целом на 3,5 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство образования и науки.
"Мы не только реагируем на нынешние потребности страны, ведь у нас сейчас большой запрос на медиков, психологов, реабилитологов, мы увеличиваем количество бюджетных мест для подготовки таких специалистов уже в этом году", - говорится в сообщении.
Как отметили в МОН, это означает увеличение бюджетных мест по соответствующим направлениям в учебных заведениях.
"Мы учитываем наши потребности на будущее - масштабное восстановление и модернизация потребует привлечения большого количества работников рабочих специальностей, инженерно-технических специалистов, ИТ-специалистов. Поэтому уже в текущем году количество специалистов, которых будут готовить за средства бюджета по этим специальностям, также возрастет", - отметили в министерстве.
Так, в 2023 году увеличивается государственный заказ на подготовку рабочих кадров - на 1 821 человека, социальных работников - на 200 человек, психологов и медицинских психологов - на 140 человек, специалистов по специальности "Терапия и реабилитация" - на 1 305 человек.
Также в государственном заказе определены приоритетные области подготовки специалистов самых нужных специальностей, а именно: инженерно-технические, педагогические и естественные.
В частности, увеличены объемы государственного заказа по специальностям:
- автоматизация,
- компьютерно-интегрированные технологии и робототехника;
- информационно-измерительные технологии;
- социальная работа;
- вооружение и военная техника;
- международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии;
- психология;
- безопасность государственной границы.