Кабмин увеличил количество бюджетных мест по трем направлениям

Кабинет Министров Украины увеличил государственный заказ на 2023 год на подготовку специалистов медицинских специальностей, социальных работников и рабочих кадров - в целом на 3,5 тыс. человек. Об этом сообщает﻿ Министерство образования и науки.

"Мы не только реагируем на нынешние потребности страны, ведь у нас сейчас большой запрос на медиков, психологов, реабилитологов, мы увеличиваем количество бюджетных мест для подготовки таких специалистов уже в этом году" , - говорится в сообщении.

Как отметили в МОН, это означает увеличение бюджетных мест по соответствующим направлениям в учебных заведениях.

"Мы учитываем наши потребности на будущее - масштабное восстановление и модернизация потребует привлечения большого количества работников рабочих специальностей, инженерно-технических специалистов, ИТ-специалистов. Поэтому уже в текущем году количество специалистов, которых будут готовить за средства бюджета по этим специальностям, также возрастет" , - отметили в министерстве.

Так, в 2023 году увеличивается государственный заказ на подготовку рабочих кадров - на 1 821 человека, социальных работников - на 200 человек, психологов и медицинских психологов - на 140 человек, специалистов по специальности "Терапия и реабилитация" - на 1 305 человек.

Также в государственном заказе определены приоритетные области подготовки специалистов самых нужных специальностей, а именно: инженерно-технические, педагогические и естественные.

В частности, увеличены объемы государственного заказа по специальностям: