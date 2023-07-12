Зеленский: Кассетные боеприпасы для Украины - это о справедливости

Президент Владимир Зеленский убежден, что предоставление Украине кассетных боеприпасов Соединенными Штатами восстанавливает справедливость в ответ на обстрелы россиянами аналогичными снарядами, сообщает Украинская правда.

Об этом он сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вильнюсе.

"Россия использует постоянно кластерные снаряды (кассетные боеприпасы - ред.) на нашей территории. Воюет исключительно на нашей земле. Убивает наших людей.

И ту помощь, которую мы можем получить от Соединенных Штатов Америки относительно решения по кластерным снарядам - это на использование сугубо по военным целям сугубо на временно купленных территориях Украины" , — заявил он.

Зеленский заверил, что использование кассетных боеприпасов будет находиться под контролем.