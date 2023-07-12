Кремль: гарантии от G7 для Украины посягают на безопасность России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассматривают предоставление гарантий безопасности для Украины от G7 как посягательство на безопасность России.﻿, сообщает Украинская правда.

"Тема вступления Украины в НАТО – мы очень негативно относимся к этому. Эта тема непосредственно коррелирует с прозвучавшим заявлением о том, что страны "семерки" сегодня предоставят гарантии безопасности и озвучат этот факт в отношении Украины. Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным" , — сказал он.

"Предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности… То есть предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность России" , — добавил пресс-секретарь Путина.

Песков в духе российской пропаганды назвал НАТО "наступательным альянсом", который, как он считает, несет агрессию и опасность.