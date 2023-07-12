Для вступления в НАТО Украине нужна здоровая демократия – Кирби

Украине не нужен "План по вступлению в членство" (ПДЧ) для вступления в НАТО, поскольку из-за тесного сотрудничества с Украиной на протяжении последних 16 месяцев союзники убедились в ее военном потенциале. Но необходимы реформы – политические, правовые, реформы демократических институтов.﻿ Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

Он отметил, что США понимают препятствия на пути к политическим реформам в разгар войны. И президент США уверен – партнеры должны продолжать сосредотачиваться на украинских нуждах на поле боя.

Кирби напомнил, что вступление в НАТО – это процесс, и его должны были пройти и Финляндия, и Швеция от подачи заявки и до вступления.

"Частью этого процесса есть наличие здоровой, живой демократии и здоровых, жизнеспособных, устойчивых демократических институтов. И в Украине еще есть над чем работать в этом плане" , - подчеркнул Кирби.

Среди необходимых реформ, по его словам, искоренение коррупции, развитие демократических институтов, сильная судебная система, верховенство права и другие ключевые показатели, необходимые каждой стране, стремящейся стать членом НАТО.

По его словам, союзники и партнеры не устанут поддерживать Украину, независимо от того, есть ли она в альянсе или нет.

"Мы должны помнить, что украинцы воюют и погибают за свою страну. И должны сосредоточиться на том, чтобы помочь им добиться успеха. Затем мы определим путь для возможного членства в НАТО, который даст Украине время и пространство для работы над некоторыми реформами". , в то же время, имея обязательства и гарантии безопасности от Запада" , – подытожил Кирби.

Оценивая Вооруженные силы Украины, Джон Кирби сказал, что они без сомнения "приближаются к оперативной совместимости с НАТО" и в ходе войны лишились многих старых советских систем и советско-российских способов использования этих возможностей. То, как украинцы действуют на поле боя сегодня, безусловно, западный тип поведения на поле боя, сказал Кирби.