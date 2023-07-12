Столтенберг назвал задачи нового Совета Украина-НАТО

На саммите НАТО в Вильнюсе было принято решение создать вместо Комиссии Украина-НАТО новый Совет Украина-НАТО. Он будет решать кризисные вопросы. Об этом, со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Вильнюсе, сообщает РБК-Украина.

"В Совете буду председательствовать я, поэтому никто блокировать индивидуально не будет. У нас могут проводиться кризисные консультации. Если Зеленский захочет присоединиться - никто не будет блокировать" , - сказал он, ответчая на вопрос, сможет ли Венгрия заблокировать заседание Совета.

По его словам, это один из элементов, чтобы приблизить Украину к членству в НАТО.

"Мы будем как равные и будем решать в рамках кризисных консультаций, которые могут созвать любой член Совета" , - добавил он.

Столтенберг сообщил, что учреждение Совета Украина-НАТО является одним из трех элементов пакета, который согласован в Вильнюсе, чтобы приблизить Украину к НАТО.

"Кроме того, цель - укрепить политические связи" , - сказал он.

По его словам, Совет отличается от предыдущей Комиссии прежде всего тем, что он имеет право принимать решения. Предусмотрены встречи на уровне глав правительств, министров и на военном уровне.