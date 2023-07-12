Украина договаривается с Болгарией о покупке ядерных реакторов — Минэнерго
Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил информацию о проведении переговоров с Болгарией по поводу покупки Украиной двух ядерных реакторов российского производства и другого энергетического оборудования, сообщает Укринформ.
"Я могу сказать, что идут переговоры. У нас сейчас нет в системе Запорожской АЭС, но высок уровень готовности третьего блока на Хмельницкой станции. Соответственно, это дало бы нам возможность ускорить генерацию дополнительно в систему", — сказал Галущенко.
По его словам, установка реакторов планируется во время войны совместно с американской компанией Westinghouse.
"Мы не зависимы от России уже сейчас и не будем зависеть в каком-либо техническом обслуживании", – добавил Галущенко.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Украина близка к заключению соглашения с Болгарией о покупке двух ядерных реакторов российского производства и другого критически важного энергетического оборудования. Согласно договору, переговоры которого еще продолжаются, болгарская государственная энергетическая компания NEK продаст украинской атомной госкомпании "Энергоатом" оборудование с недостроенной АЭС "Белене" не менее 600 млн евро.