Рост цен на АЗС будет продолжаться
После возврата полной ставки НДС на горючее бензин А-95 подорожал в среднем на 3 гривни. Об этом сообщил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн на своей странице в Фейсбук, сообщает ЛигаБизнес.
Динамика в розничной сети:
- Бензин А-95 - плюс 3,01 грн/л (рост налоговой нагрузки на 11 грн/л);
- Дизтопливо - плюс 3,45 грн/л (8 грн/л);
- Автогаз - 1,47 грн/л (3 грн/л).
Наибольший прирост показали эконом-сети, которые торгуют в нижнем ценовом диапазоне и имеют наименьшую маржу. И наоборот, премиум-сети были более сдержанны.
Ориентиром относительно будущих изменений является оптовый рынок, который начал расти еще накануне налоговых изменений:
- Бензин А-95 - 7,74 грн/л;
- Дизтопливо - 6,97 грн/л.
По словам Куюна, сейчас сыграл фактор НДС, на очереди - акциз. Из-за того, что трейдеры завезли большой объем горючего всех марок в мае-июне, запасы с "низким" акцизом будут минимум до начала августа.
На будущую цену кроме закупочной стоимости также может повлиять фактор "оптимизации" новых налогов, в частности НДС.
"Уже есть сигналы, что специалисты по "скручиванию" НДС побежали по трейдерам, предлагая свои услуги. Половина рынка точно воспользуется этими предложениями, по крайней мере так было до войны. Соответственно половина сетей, преимущественно "эконом-часть" получит низшую себестоимость и будет пытаться конкурировать низшей ценой. Это будет тормозить цену у "брендов", которые по большей части не хотят играться в игры из НДС. Думаю, 3-4 грн на литре этот фактор полностью может срезать", - подытожил эксперт.