Рост цен на АЗС будет продолжаться

После возврата полной ставки НДС на горючее бензин А-95 подорожал в среднем на 3 гривни. Об этом сообщил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн на своей странице в Фейсбук, сообщает ЛигаБизнес.

Динамика в розничной сети:

Бензин А-95 - плюс 3,01 грн/л (рост налоговой нагрузки на 11 грн/л);

Дизтопливо - плюс 3,45 грн/л (8 грн/л);

Автогаз - 1,47 грн/л (3 грн/л).

Наибольший прирост показали эконом-сети, которые торгуют в нижнем ценовом диапазоне и имеют наименьшую маржу. И наоборот, премиум-сети были более сдержанны.

Ориентиром относительно будущих изменений является оптовый рынок, который начал расти еще накануне налоговых изменений:

Бензин А-95 - 7,74 грн/л;

Дизтопливо - 6,97 грн/л.

По словам Куюна, сейчас сыграл фактор НДС, на очереди - акциз. Из-за того, что трейдеры завезли большой объем горючего всех марок в мае-июне, запасы с "низким" акцизом будут минимум до начала августа.

На будущую цену кроме закупочной стоимости также может повлиять фактор "оптимизации" новых налогов, в частности НДС.