Столтенберг: Мы сознательно приближаем Украину к НАТО, несмотря на протесты РФ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс принял наиболее сильное свое решение по Украине на пути к ее членству с полным осознанием, что Москва будет протестовать, сообщает Европейская правда.
Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Самым большим риском для Европы будет, если президент Путин выиграет. Потому что это будет означать, что он достиг своих целей, нарушив международное право и применив силу. Это будет трагедией для Украины, но и опасностью для нас", – сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о предупреждении Кремля в связи с ожидаемыми гарантиями безопасности для Украины со стороны отдельных государств НАТО.
Именно поэтому, по словам генсека, члены Альянса четко заявляют, что Украина имеет право сама выбирать свой путь и то, частью каких оборонных союзов хочет быть.
"Поэтому мы никогда не позволим, чтобы Москва решала, кто может, а кто не может быть членом Альянса", – сказал Столтенберг.
Он напомнил, что Россия была против любого расширения НАТО.
"Поэтому мы движем Украину ближе к членству в НАТО сегодняшними решениями, которые являются самыми сильными из когда-либо принимавшихся, с полным осознанием, что Москва будет протестовать. Так было, когда присоединялась Финляндия или Швеция, или Северная Македония", – отметил генсек.