Столтенберг: Мы сознательно приближаем Украину к НАТО, несмотря на протесты РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс принял наиболее сильное свое решение по Украине на пути к ее членству с полным осознанием, что Москва будет протестовать, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Самым большим риском для Европы будет, если президент Путин выиграет. Потому что это будет означать, что он достиг своих целей, нарушив международное право и применив силу. Это будет трагедией для Украины, но и опасностью для нас" , – сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о предупреждении Кремля в связи с ожидаемыми гарантиями безопасности для Украины со стороны отдельных государств НАТО.

Именно поэтому, по словам генсека, члены Альянса четко заявляют, что Украина имеет право сама выбирать свой путь и то, частью каких оборонных союзов хочет быть.

"Поэтому мы никогда не позволим, чтобы Москва решала, кто может, а кто не может быть членом Альянса" , – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что Россия была против любого расширения НАТО.