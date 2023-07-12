В коалицию F-16 вошли уже более 10 государств НАТО – Столтенберг

В коалицию по подготовке украинских пилотов для самолетов F-16 уже вошли более 10 стран Альянса, которые планируют приступить к тренировкам уже к концу лета текущего года, сообщает Укринформ.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Вильнюсе во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским перед первым заседанием Совета Украина-НАТО.

"Вчера группа союзников по НАТО образовали коалицию по подготовке украинских пилотов на F-16. Эта инициатива была объявлена Нидерландами и Данией, и я приветствую тот факт, что еще несколько стран-союзниц к ней присоединились. Так что подготовка к этому уже проводится и тренировка начнется так быстро, как это возможно, как говорят союзники, тренировка начнется уже этим летом.

Последний раз, как я видел перечень (стран), там было десять, а может, и больше стран-союзниц, которые сейчас являются участниками этой коалиции. Они намерены начать как можно скорее, и это позволит позже принять решение о предоставлении F-16" , - сказал руководитель Альянса.

По его словам, все договоренности, гарантии, документы и встречи, безусловно, важны, но наиболее важным и безотлагательным сейчас является предоставление для Украины и для ее Вооруженных сил достаточно оружия для обеспечения победы в войне против российской агрессии.

"Было чрезвычайно важным, что после этой встречи мы видели новые объявления от стран-членов. Франция обязалась поставить крылатые ракеты большой дальности. Германия вчера объявила о новом большом пакете, включающем больше систем противовоздушной обороны и больше бронированных машин. Соединенные Штаты объявили о новом большом пакете боеприпасов для оружия, как и многие другие страны-союзницы" , - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что самой срочной задачей является обеспечить, чтобы Украина выстояла.