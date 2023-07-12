Рост стоимости овощей и фруктов: как изменилась цена борщевого набора

Стоимость борщевого набора в Украине за последние 5 лет выросла в 2,2 раза, а только за последний год - в 1,4 раза, сообщает Экономическая правда.

Для расчета себестоимости стоимости борщевого набора учитывались цены на капусту, картофель, свеклу, морковь, лук, томатную пасту, а также свинину. В расчет не брались приправы (соль, перец и т.д.), которые обычно добавляются по вкусу.

Все цены сравнивались на портале Минфин, где средняя стоимость продуктов формируется на основе данных различных супермаркетов.

Стоимость борщевого набора

Собрать борщевой набор сейчас можно почти за 190 грн. Львиную долю денег надо отдать именно за мясо. Приготовить постный борщ будет стоить около 80 грн. Также большая часть расходов пойдет на томатную пасту.

К примеру, компания "Чумак", которая является одним из крупнейших производителей кетчупов, томатной пасты и майонезов в Украине, остановила свою работу в оккупированной Каховке после 24 февраля 2022 года.

В мае 2022 года "Чумак" переехал на Волынь, где с тех пор производит томатную пасту и соус "Чумак Херсонский". В начале февраля 2022 года томатная паста "Чумак" в среднем стоила 26,4 грн за пачку. В апреле ее стоимость выросла до 35,7 грн, а по состоянию на июль 2023 года продукция подорожала до 76,1 грн.

На начало июля стоимость борщевого набора была еще выше - 193,5 грн. Тогда цены были выше почти на все продукты, кроме свеклы и томатной пасты. К примеру, килограмм капусты стоил 51 грн.

В июне купить продукты для борщевого набора можно было за 188 грн. Ниже были цены на картофель, свеклу и томатную пасту, зато лук и морковь стоили дороже.

За год, с начала вторжения, лук стал лидером среди овощей по уровню подорожания. На это есть объективные причины - около 35% украинского рынка лука базировались в Херсонской области.

Даже после освобождения Херсона и части региона, украинские поля все еще остаются заминированными и непригодными для работы.

Как менялась стоимость борщевого набора

На начало мая стоимость борщевого набора составляла 191 грн. При этом, стоимость картофеля и свеклы была вдвое меньше, чем на 10 июля. А вот стоимость капусты - более, чем вдвое выше.

В апреле собрать борщевой набор можно было за 187,9 грн. Так же низкими были цены на картофель и свеклу, а капуста стоила значительно дороже - 66 грн за килограмм.

В Национальном банке Украины объясняли, что капуста дорожает из-за межсезонья поставок ранних сортов, морковь и лук - из-за исчерпания запасов в Украине и за рубежом

В целом, за последние 4 месяца меньше всего менялась стоимость свинины - в пределах нескольких гривен. Заметно росла стоимость картофеля и свеклы. А стоимость моркови и томатной пасты снизилась по сравнению с апрелем.