Украинка едва не поругалась с советником Байдена на саммите НАТО

На фоне саммита НАТО в Вильнюсе из-за отсутствия приглашения Украины в Альянс произошел "напряженный разговор" между советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном и исполнительным директором Центра противодействия коррупции Дарьей Каленюк, сообщает Лига.net.

На брифинге в Вашингтоне Каленюк эмоционально интересовалась, каких реформ не хватает союзникам, чтобы Украину все-таки пригласили в Альянс.

"Пожалуйста, посоветуйте мне: что мне сказать сыну? Что президент Байден и НАТО не пригласили Украину в НАТО, потому что он боится России? Боитесь, что Россия проиграет? Боитесь победы Украины? Или о непубличных каналах связи с Кремлем, который является террористической организацией, чтобы добиться Минска-3? Готовить ли сына в солдаты и воевать против россиян, когда через семь лет ему будет 18?" , — спросила она Салливана.

Представитель администрации Байдена поблагодарил ее за усилия по продвижению демократии, призвал украинцев противостоять российской агрессии, указал на "огромный потенциал", которые США передали Украине для такой борьбы, и напомнил о постоянной солидарности со стороны Вашингтона и других партнеров.

По его словам, Байден "был четок и прямолинеен" в комментариях насчет Украины и НАТО, "и кое-что из того, что вы сказали в своих комментариях о мотивах, я думаю, было совершенно необоснованным и неоправданным".

Салливан повторил за президентом США, что взять Украину в НАТО сейчас – это втянуть весь Альянс в войну против РФ. Он посоветовал Каленюк "оставить инсинуации или подтексты за дверьми, чтобы мы могли поговорить друг с другом по доброй воле".

Затем он указал ей, что "американский народ заслуживает определенной благодарности", но добавил, что "на самом деле несет это бремя народ Украины, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать его. И мы будем делать это, и я лично буду делать это каждый божий день".