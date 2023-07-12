Financial Times узнало детали гарантий безопасности G7 для Украины

Financial Times узнало детали гарантий безопасности G7 для Украины
Фото: G7

Страны "Большой семерки" (G7) согласовали общие рамки для предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине. Об этом, со ссылкой на Financial Times, сообщает РБК-Украина.

Как пишет издание, обязательства будут включать:

  • поставки современной военной техники на суше, в воздухе и на море;
  • подготовку украинских военных;
  • обмен разведывательными данными;
  • помощь в киберзащите.

Украина, со своей стороны, обязуется провести реформы, в том числе судебной системы и гражданского контроля над вооруженными силами.

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