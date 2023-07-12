Financial Times узнало детали гарантий безопасности G7 для Украины
Страны "Большой семерки" (G7) согласовали общие рамки для предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине. Об этом, со ссылкой на Financial Times, сообщает РБК-Украина.
Как пишет издание, обязательства будут включать:
- поставки современной военной техники на суше, в воздухе и на море;
- подготовку украинских военных;
- обмен разведывательными данными;
- помощь в киберзащите.
Украина, со своей стороны, обязуется провести реформы, в том числе судебной системы и гражданского контроля над вооруженными силами.