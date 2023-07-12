Зеленский: Совет Украина-НАТО будет инструментом интеграции, а не партнерства

Президент Владимир Зеленский уверен, что Совет Украина-НАТО будет инструментом интеграции Украины в альянс, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

"Все мы нуждаемся в определенности, в частности институциональной определенности. И очень хорошо, что Совет Украина-НАТО действительно может дать нам необходимую институциональную определенность. Для нас важно, что Совет Украина-НАТО будет инструментом интеграции, а не просто партнерства".

Зеленский отметил, что на пути в НАТО Украина нуждается в действенных гарантиях безопасности, и такой пакет гарантий есть, надо только его поддержать и присоединиться к нему.

Также президент подчеркнул, что Украине не нужен План действий для членства в НАТО, и "это справедливо".

"Отдельно хочу обратить внимание на формулировку относительно "условий", к которым должны прийти, чтобы получить приглашение в НАТО. Абсолютное большинство наших людей рассчитывает на конкретику относительно этих условий. Мы воспринимаем их именно как условия безопасности. Мы понимаем, что Украина не может стать членом НАТО, пока идет война. Но потом это будет наша общая сила - когда Украина присоединится к Альянсу".

Что предшествовало: Саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля принял пакет решений из трех элементов по Украине, касающихся, в частности, и пути Украины к членству:

Новая многолетняя программа поддержки для Украины, которая сделает возможным переход от советских к натовским стандартам тренировки и доктрин. Создание Совета Украина-НАТО, который, как сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг, станет форумом для консультаций и принятия решений, где стороны "встречаются как равные". Отмена требования Плана действий по членству Украины в НАТО, что сократит путь Украины "с двухшагового до одношагового процесса".

По словам Столтенберга, Украину пригласят присоединиться к НАТО, когда союзники согласятся и будут достигнуты определенные условия.