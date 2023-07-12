РосСМИ: Суровикин задержан российской контрразведкой и изолирован

Заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин задержан контрразведкой в связи с мятежом Евгения Пригожина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское издание Верстка со ссылкой на источник, близкий к правоохранительный органам, и еще одного собеседника, который говорил на условиях анонимности.

Близкий к правоохранительным органам источник издания утверждает, что Суровикин задержан ФСБ по подозрению в причастности к организации мятежа, но по факту ему пока не предъявлено никаких обвинений.

По словам еще одного собеседника издания, Суровикин изолирован и не выходит на связь с близкими более двух недель. Оба источника утверждают, что генерала допрашивают.

Адвокат, c которым поговорило издание, подчеркивает, что есть много способов держать человека в изоляции от общества без предъявления обвинения. Например, это может быть административный арест, возбуждение другого дела, к примеру о коррупции.