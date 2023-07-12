Спецназовцы СБУ отпраздновали 400-ю уничтоженную вражескую цель

Спецназовцы СБУ отпраздновали 400-ю уничтоженную вражескую цель
Фото: СБУ

Спецподразделение Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины уничтожило уже 400 вражеских целей за время большой войны с Россией, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Спецподразделение "Белый волк" Центра спецопераций "А" СБУ отпраздновало 400-ю юбилейную цель. Столько вражеской техники уничтожили воины именно этого подразделения с начала полномасштабного вторжения.

А во время самого празднования они дополнительно сожгли: 2 танка, 4 БТР, 1 САУ "Акация", 2 бронеавтомобиля, 2 грузовика, РЭБ "Поле-21"".

Детали: Направление и временные рамки эффективной работы традиционно не раскрываются.

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