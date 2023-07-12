В Вильнюсе началась встреча Зеленского и Байдена
В Вильнюсе на полях саммита НАТО началась встреча президентов Украины и США, сообщает Европейская правда.
Об этом в своем Twitter сообщил Владимир Зеленский.
"Началась встреча с господином президентом США Байденом. В поле зрения – безопасность и все, что ее усиливает. Будет содержательно", – написал Зеленский.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан ранее сообщал, что Байден обсудит с президентом Украины вопрос передачи Киеву дальнобойных ракет.
Зеленский говорил, что на встрече с президентом США будет просить о предоставлении дальнобойного оружия.
Ранее сообщалось, что в администрации президента США Джо Байдена идут "тихие" дебаты относительно того, стоит ли посылать Украине дальнобойные тактические ракетные системы ATACMS.