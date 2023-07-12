Британия потребовала от Зеленского быть благодарным за помощь

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес резко ответил на критику президента Владимира Зеленского в адрес стран НАТО, которые не дали Украине официального приглашения и не назвали временных рамок вступления в Альянс, сообщает Деловая столица.

Об этом Уоллес заявил на полях саммита НАТО в Вильнюсе со ссылкой на The Guardian.

По его словам, украинцы спешили получить всю необходимую помощь и не всегда выражали благодарность за нее.

"Хотим мы этого или нет, но люди хотят видеть толику благодарности" , — сказал министр.

"Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов оружия" , — сказал Уоллес, добавив, что неоднократные требования в адрес Запада могут привести к неприятию среди некоторых ключевых групп населения.

"Иногда приходится убеждать законодателей на (Капитолийском) холме в Америке" , — добавил он.

Уоллес рассказал, что в прошлом году он ездил в Украину, чтобы получить список покупок оружия.

"Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов, чтобы получить список" , — констатировал министр.

При этом Уоллес добавил, что понимает, что Зеленский обращался к украинцам.

Как сообщалось, на саммите НАТО страны "Группы семи" согласовали гарантии для Украины.