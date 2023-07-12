СМИ: Румыния в следующем месяце приступит к подготовке украинских пилотов на F-16

Румыния приступит к подготовке украинских пилотов на боевых самолетах F-16 уже в следующем месяце, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

По словам источника, который знаком с текущими переговорами, для тренировок была определена авиабаза в Румынии. В частности подготовка включает в себя запрос Румынии на симулятор полета F-16 от производителя самолета, компании Lockheed Martin.

Отмечается, что сейчас Румыния имеет 16 истребителей F-16. Также еще 32 будут доставлены из Норвегии до конца 2024 года.

"В Румынии есть около десяти квалифицированных румынских инструкторов, которые налетали более 2 000 часов на этом самолете. Три или четыре истребителя F-16 из нынешней румынской эскадрильи могут быть задействованы в учебной миссии в любой момент времени" , - пишет издание.

В то же время продолжительность учебной программы пока не определена.

F-16 для Украины

Вчера, 11 июля, была официально создана коалиция по обучению украинских пилотов на F-16. В ее состав вошли 11 стран, а возглавлять коалицию - Нидерланды и Дания.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, тренировки пилотов начнутся в августе - начале сентября. В то же время, первые истребители F-16 могут начать летать в украинском небе до конца марта 2024 года.