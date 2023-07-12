Эрдоган объяснил, почему отдал командиров из "Азовстали" Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверяет, что его отношения с Россией не пострадали из-за передачи командиров-защитников "Азовстали" Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

Эрдоган заверил, что договоренности о том, что военные командиры, которые защищали "Азовсталь", должны оставаться в Турции, были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и Россией. Турция предоставила им убежище для выполнения российско-украинской договоренности.

"Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, и до пятницы они были у нас".

По словам Эрдогана, он отдал защитников "Азовстали" только потому, что об этом попросил президент Владимир Зеленский.

"Когда мы получили этот запрос – то мы отдали этих командиров" , – сказал турецкий президент.

Впрочем, он не считает, что это повлияло на отношения с Россией.

"Сначала Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив" , – заявил он и спрогнозировал обсуждение этой темы на встрече с Путиным в сентябре.

5 командиров из "Азовстали" находились в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности президента страны Эрдогана.