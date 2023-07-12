Генштаб: На пяти направлениях на востоке страны продолжаются тяжелые бои

Российские войска в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях − здесь продолжаются тяжелые бои, только за сутки состоялось 22 боевых столкновения, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного, Веселого и Раздоловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное, Берестовое, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, россияне нанесли авиационные удары в районах Ступочек, Александро-Шультино, Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Лиман, Богдановка, Хромовое, Ивановское и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники, находясь под плотным огнем авиации и артиллерии противника, успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Пантелеймоновки Донецкой области. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Бердичи, Авдеевка, Веселое, Водяное и Желанное Первое Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Красногоровки. Осуществили обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимильяновка и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Золотой Нивы, Макаровки и Ровнополя и осуществили обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Оккупанты обстреливали из артиллерии более 20 населенных пунктов, среди них Темировка, Новодаровка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Антоновка, Белозерка Херсонской области и город Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Во временно захваченном Бердянске Запорожской области было прямое попадания по гостинице "Дюна", в результате чего в течение ночи оккупанты активно вывозили грузовиками тела российских военнослужащих в местный морг.

Россияне усилили контрразведывательные мероприятия во временно захваченном Мариуполе Донецкой области.

Оккупанты осуществляют массовые рейды по домам и квартирам местных жителей, проверяют личные документы и мобильные устройства, пытаясь запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие. В течение суток осуществили минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Гута-Студенецкая Черниговской области; Винторивка, Мануховка Сумской области и Возрожденовское, Избицкое, Землянки Харьковской области.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 − по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ оккупантов.