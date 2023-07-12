Зеленский отреагировал на упреки Уоллеса об Amazon и благодарности

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина очень благодарна Великобритании и ее народу за поддержку, сообщает Деловая столица.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции после участия в саммите НАТО в Вильнюсе.

Главу государства попросили отреагировать на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо того, чтобы постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений.

"Мне кажется, мы всегда были очень благодарны Соединенному королевству, всегда благодарны премьер-министру и министру обороны господину Уоллесу… Я просто не знаю, что он имеет в виду, как еще нас нужно поблагодарить. Пусть он напишет мне… Можем утром просыпаться и благодарить министра лично. Британия — наши партнеры, мы им благодарны, возможно министру хочется чего-то особенного… Но мне кажется, у нас хорошие отношения. Мы благодарны людям. В конце концов большая поддержка людей влияет на поддержку любого руководства государства" , — сказал он.

Зеленский также обратился к министру обороны Украины Алексею Резникову в зале:

"Алексей, у вас плохие отношения с министром обороны? Замечательные? Ну так поблагодарите его. Позвоните ему сегодня".

Резников встал и выразил благодарность Уоллесу. Этот спич Зеленского вызвал улыбки в зале.