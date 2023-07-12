МАГАТЭ: Оккупанты готовятся перевести 4-й энергоблок ЗАЭС из холодного в горячий режим

Оккупированная Запорожская АЭС готовится к переводу блока №4 из режима "холодного останова" в режим "горячего останова", сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ).

По версии оккупантов, это делается для вывода блока №5, который сейчас находится в "горячем останове", в состояние "холодного останова" для проведения профилактических работ.

В МАГАТЭ объясняют, что пар, который вырабатывается одним блоком во время "горячего останова", используется для различных целей ядерной безопасности, включая переработку жидких радиоактивных отходов, собранных в резервуарах для хранения.

"Остальные блоки остаются в режиме "холодного останова" , - говорится в обнародованном сообщении МАГАТЭ.

"Однако эксперты МАГАТЭ настоятельно рекомендуют ЗАЭС изучить все возможные варианты установки внешнего котла для выработки необходимого пара, что позволило бы перевести все энергоблоки в состояние "холодного останова", поскольку Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала распоряжение об ограничении работы всех шести блоков в состоянии "холодного останова" , - отмечается в сообщении.

Напоминаем:

МАГАТЭ до сих пор не имеет доступа к крышам третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС, чтобы убедиться в отсутствии там мин.

анее Вооруженные силы предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС, поскольку на кровлях 2 энергоблоков разместили предметы, похожие на взрывчатку.

Появление новых объектов на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС зафиксировал на спутниковых снимках сервис Planet Labs.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 28 июня 2023 года ограничила лицензионные условия эксплуатации энергоблоков №3-6 Запорожской АЭС состоянием "холодный останов", посчитав это оптимальным решением в условиях временной оккупации станции войсками РФ и потери водных ресурсов Каховского водохранилища после подрыва плотины.

Кроме того, энергоблок №3 ЗАЭС может также эксплуатироваться в состоянии "остановки для ремонта", отметила инспекция.

Кроме того, 18 августа 2022 года Госатомрегулирования внесло соответствующие изменения в лицензии на эксплуатацию энергоблоков №1-2 ЗАЭС, согласно которым эксплуатация энергоблока №1 осуществляется в состояниях "перегрузка топлива"-"холодный останов", а энергоблока №2 - в режиме "холодный останов".