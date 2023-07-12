Премьер Португалии: Саммит НАТО в Вильнюсе стал явным поражением для Путина

Саммит НАТО в Вильнюсе оставил четкий сигнал Владимиру Путину, что стало "явным поражением" для российского диктатора, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Коста, сообщает SIC Notícias.

"Если он намеревался разделить НАТО, то на самом деле НАТО было единым. Если он намеревался ослабить НАТО, то оно стало сильнее. Если хотел отдалить Украину, то теперь она ближе к НАТО, чем раньше" , - сказал он.

Коста заявил, что Португалия одобрила гарантии безопасности, предоставленные Украине странами "Большой семерки".

"Декларация открывает период, с которого начнутся контакты между партнерами, чтобы определить степень участия каждого из них в будущих гарантиях безопасности Украины" , - заявил он.

При этом Коста добавил, что говорить о том, какую поддержку окажет Португалия. пока "преждевременно".

"Мы стремимся внести свой вклад в безопасность Украины самыми разными способами, мы делаем это с военной точки зрения, с финансовой, политической, дипломатической, а также с точки зрения предоставления оборудования и посредством обучения, в частности, сейчас пилотов F-16" , - добавил он.

Результаты саммита НАТО

В течение двух дней, с 11 по 12 июля, в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Вчера страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:

многолетней программе помощи Украине;

создании органа Совет Украина - НАТО;

отмене требования по выполнению ПДЧ.

Также сегодня лидеры стран "Большой семерки" согласовали новую декларацию о гарантиях безопасности для Украины. G7 обещает долгосрочно поддерживать нашу страну в сфере безопасности и экономической сфере.