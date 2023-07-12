Маляр: Силы обороны закрепляются на новых рубежах возле Бахмута
Силы обороны Украины продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, вблизи Бахмута есть продвижение, воины закрепляются на новых рубежах, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.
"Восток. Силы обороны Украины сдерживали сегодня наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Успешно. Враг не продвинулся. Продолжаются тяжелые бои.
На Бахмутском направлении на южном фланге вокруг Бахмута мы сегодня наступали. Есть продвижение. Сейчас наши защитники закрепляются на занятых рубежах".
На юге, по словам Маляр, украинские войска наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
"За последние недели наши защитники на юге существенно подорвали наступательные и оборонительные возможности врага. Так, из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами, количество вражеских обстрелов сейчас снизилось", − подытожила заместитель министра обороны.