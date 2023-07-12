Столтенберг: Бремя войны в Украине распределено между всеми членами НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бремя войны в Украине распределено между североамериканскими и европейскими союзниками, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

Отвечая на вопрос о недавних комментариях советника США по национальной безопасности Джейка Салливана, в которых говорится о том, что американцы заслуживают определенной благодарности за большую поддержку, оказанную Украине, Столтенберг подчеркнул, что все союзники по НАТО активизировали как экономическую, так и военную поддержку.

"Европейские союзники и Канада действительно также активизировались. Они оказывают поддержку в десятки миллиардов долларов США. Были большие новые объявления только во время этого саммита. Поэтому они оказывают большую военную поддержку, но также они получили миллионы беженцев, и они оказывают большую экономическую и гуманитарную поддержку" , - сказал Столтенберг.

Столтенберг также отметил, что новые цифры свидетельствуют о самом большом увеличении расходов на оборону за десятилетие как в Европе, так и в Канаде, что он назвал "прямым результатом" войны в Украине.

"Реальность такова, что сейчас НАТО более объединенное, чем в течение многих, многих лет, потому что мы сталкиваемся с угрозой последствий жестокого вторжения России в Украину... Это объединило альянс. Это придало нам еще большей решимости" , - добавил генсек.

Столтенберг также признал просьбу президента Украины Владимира Зеленского о дополнительной военной поддержке.

"Я полностью понимаю, что президент Зеленский просит как можно больше, и поэтому также рад, что он - фактически на этом саммите - также приветствовал принятые нами решения по поддержке и усилению нашей поддержки" , - сказал он.

Результаты саммита НАТО

В течение двух дней с 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Вчера страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:

многолетней программе помощи Украине;

создание органа Совет Украина - НАТО;

отмена требования по выполнению ПДЧ.

Также сегодня лидеры стран "Большой семерки" согласовали новую декларацию по гарантиям безопасности для Украины. G7 обещает долгосрочно поддерживать нашу страну в области безопасности и экономической сферы.