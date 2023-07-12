Андрющенко: В оккупированном Мариуполе вечером прогремели взрывы

Андрющенко: В оккупированном Мариуполе вечером прогремели взрывы
Фото: Скриншот из google.maps

Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы вечером 12 июля, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"В Мариуполе взрывы. Оккупанты завели пластинку о ПВО, местные сообщают о громком звуке с западного направления на восток (из Запорожья в сторону Левобережья Мариуполя) и одновременной попытке что-то перехватить в воздухе".

Он также добавил, что авиация и ПВО оккупантов активно работали и над побережьем в Мариупольском районе.

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