Андрющенко: В оккупированном Мариуполе вечером прогремели взрывы
Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы вечером 12 июля, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"В Мариуполе взрывы. Оккупанты завели пластинку о ПВО, местные сообщают о громком звуке с западного направления на восток (из Запорожья в сторону Левобережья Мариуполя) и одновременной попытке что-то перехватить в воздухе".
Он также добавил, что авиация и ПВО оккупантов активно работали и над побережьем в Мариупольском районе.