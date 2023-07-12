Трюдо: Канада выделит 410 млн долларов на поддержку Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите НАТО в Вильнюсе объявил о новом финансировании и проектах на сумму 541 млн канадских долларов ($410 млн) для поддержки Украины и укрепления трансатлантической безопасности, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Канады.

"Премьер-министр объявил о выделении 541 млн канадских долларов нового финансирования и проектов в поддержку Украины и укрепления трансатлантической безопасности. Новое финансирование для Украины основывается на более 8 млрд разносторонней помощи, которую Канада выделила с начала 2022 года", – говорится в сообщении.

По словам Трюдо, Канада намерена ответить на прямой запрос Украины, предоставив ей дополнительные беспилотники с камнями.

Канада также будет обеспечивать тренировки и развитие потенциала украинских военных в рамках операции "UNIFIER" в Канаде. Этим летом Королевский военный колледж Сен-Жан будет принимать офицеров-курсантов из Украины на интенсивную трехнедельную учебную программу, разработанную в партнерстве с НАТО в рамках Программы совершенствования военного образования (DEEP).

Трюдо также объявил о выделении дополнительных 48,8 млн канадских долларов ($37 млн) в Комплексный пакет помощи для Украины.

Этот вклад поддержит предоставление НАТО нелетальной практической помощи Украине через передачу материальных средств, в том числе топлива, мостового оборудования, пайков и средств первой помощи.

Канада входит в группу 11 стран-партнеров, подписавших меморандум, определяющий условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Накануне саммита НАТО в Вильнюсе Трюдо пообещал, что Канада более чем вдвое увеличит свои военные силы в Латвии.