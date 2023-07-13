МИД РФ: передача Украине F-16 будет угрозой в ядерной сфере

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать передачу Украине истребителей F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере, сообщает Украинская правда.

Российский министр заявил, что сам факт появления в Украине истребителей F-16 будет рассматриваться РФ как угроза в ядерной сфере.

По его словам, модификации истребителей F-16 имеют подставку, на которой может быть закреплено ядерное вооружение.

Лавров назвал планы США передать Украине F-16 примером "крайне опасного развития событий", добавив, что Вашингтон и его союзники по НАТО якобы создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ.