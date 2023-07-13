ISW: Саммит НАТО продемонстрировал провал довоенных целей РФ

Саммит НАТО в Вильнюсе продемонстрировал, насколько российское полномасштабное вторжение в Украину отбросило назад цели, ради которых, как утверждает Кремль, он начал войну, считает Институт изучения войны, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

"Цель предотвратить расширение НАТО и, более того, свернуть предыдущие раунды расширения Альянса и оттеснить НАТО от границ России была одним из заявленных требований Кремля перед вторжением в Украину. Кремль постоянно повторял эту цель на протяжении всей войны.

Отсутствие общего резонанса в российском информационном пространстве по поводу событий на саммите НАТО, а также вступление Финляндии в НАТО и согласие Турции направить протокол о вступлении Швеции, скорее всего, свидетельствует о том, что Кремль осознал эти поражения и не хочет о них вспоминать" , — говорится в отчете.

В ISW отметили, что в российском информационном пространстве о саммите НАТО сообщалось беспристрастно и приглушенно, что не соответствует масштабному поражению, которое саммит фактически представляет для довоенных целей РФ.