Джонсон: Нет оправданий отсрочке членства Украины в НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал США не поддаваться усталости от войны РФ против Украины. Об этом он рассказал в интервью каналу CNN, сообщает Лига.net.

По его словам, не может быть никаких оправданий или причин, чтобы откладывать членство Украины в НАТО.

"Очень важно установить, что Украина на пути к членству в НАТО. Последнее возражение заключалось в том, что это будет провокацией для Владимира Путина. Что ж, мы видели, что происходит, когда у вас нет Украины в НАТО, вы провоцируете худшую войну в Европе за 80 лет" , — сказал Джонсон.

Он отметил, что помимо россиян, самым большим врагом украинцев является усталость мира от Украины.