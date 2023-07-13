Почему Зеленский опубликовал гневный пост перед саммитом — СМИ

Президент Владимир Зеленский пытался повлиять на ход дискуссий на саммите НАТО во вторник, когда стало известно, что текст итоговой декларации изменили на формулировки, менее выгодные для Украины, по настоянию США и Германии, сообщает Европейская правда.

Об этом стало известно агентству Bloomberg от более десятка дипломатов и чиновников, участвовавших в саммите Альянса.

По данным СМИ, еще в понедельник вечером текст итоговой декларации Вильнюсского саммита НАТО не был согласован, но в нем предлагались более четкие пути членства для Киева (какие именно, Bloomberg не уточняет).

Но по настоянию США и Германии формулировки изменили на менее приятные для Украины, которые и попали в финальный документ. Когда во вторник об этом узнала украинская делегация, она решила опубликовать﻿ провокационный твит от имени Зеленского.

Украинская делегация пыталась таким образом повлиять на ход дискуссий в рамках НАТО, но реакция была обратной. Особенно разозлились США, которых о сообщении в соцсетях не предупреждали, что заставило вмешаться британскую и частично немецкую делегацию.

"Когда ситуация грозила выйти из-под контроля, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак позвонил советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, но текст все равно был утвержден еще до приезда украинцев" , – пишет Bloomberg.

Когда Зеленский прибыл на саммит во вторник вечером, его откровенно раскритиковали другие лидеры. Во время совместного ужина его призвали "остыть" и оценить весь пакет решений по Украине, добавляет издание.