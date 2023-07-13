Ночная атака РФ: ПВО уничтожило 20 беспилотников и два "Калибра"

В ночь на 13 июля противовоздушная оборона уничтожила 20 беспилотников Shahed-136/131 и две крылатые ракеты "Калибр".

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Российские оккупанты атаковали Украину 20-ю ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131. Дроны запускали с северо-восточного (Курск) и юго-восточного (Приморско-Ахтарское) направлений. Также россияне запустили две крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и одну баллистическую - "Искандер-М" с Джанкой на севере Крыма.

"В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно в Киевской области. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр". Относительно последствий пуска ракеты с ОТРК "Искандер-М" информация уточняется" , — говорится в сообщении.

К отражению атаки привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.