Байден обсудит безопасность с лидерами Северных стран в Финляндии

Президент США Джо Байден прибыл столицу Финляндии Хельсинки на саммит лидеров Северных стран, где предложит странам возможность укрепить сотрудничество в области безопасности на фоне угроз со стороны России и Китая, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Байден встретится с лидерами Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии и Дании. Это станет третьим таким саммитом и первым для администрации президента США.

Как отмечает CNN, саммит пройдет вслед за победой Байдена в Вильнюсе, после того, как Турция ранее на этой неделе отказалась от своих возражений против вступления Швеции в НАТО. Форум также предоставляет лидерам площадку для обсуждения ряда других насущных вопросов.

Лидеры подходят к встрече с энтузиазмом после того, как Финляндия присоединилась к НАТО, а Швеция собирается присоединиться к альянсу, что дает импульс и сильную демонстрацию единства на фоне войны России против Украины.

Среди других вопросов, вынесенных на обсуждение, арктическая безопасность. В Арктике присутствуют как Китай, так и Россия, район, который становится более доступным из-за изменения климата.

На фоне более чем 500 дней войны на Украине Россия продолжала расширять свои военные базы в арктическом регионе. Спутниковые снимки, полученные CNN несколько месяцев назад, показывают продолжающийся прогресс в укреплении и расширении радиолокационных баз и взлетно-посадочных полос в этом районе.