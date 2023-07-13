Волкер: Для Путина НАТО недостаточно решительно по отношению к Украине

Решения саммита в Вильнюсе хотя и показывают добрую волю НАТО, но с точки зрения Владимира Путина, они свидетельствуют о колебаниях стран Альянса по членству Украины, сообщает Укринформ.

Об этом заявил экс-посол США при НАТО, бывший спецпредставитель по делам Украины Курт Волкер на онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.

"Такие решения, как снятие ПДЧ, замена Комиссии Украина - НАТО Советом, помощь Украине в достижении оперативной совместимости - все это очень хорошо и положительно. Это показывает добрую волю Альянса, но с точки зрения Путина, это прежде всего колебания, нехватка решительности о членстве Украины в НАТО" , - сказал он.

При этом Волкер сравнил саммит НАТО с выводом войск США из Афганистана в 2021 году.