Волкер: Для Путина НАТО недостаточно решительно по отношению к Украине
Решения саммита в Вильнюсе хотя и показывают добрую волю НАТО, но с точки зрения Владимира Путина, они свидетельствуют о колебаниях стран Альянса по членству Украины, сообщает Укринформ.
Об этом заявил экс-посол США при НАТО, бывший спецпредставитель по делам Украины Курт Волкер на онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.
"Такие решения, как снятие ПДЧ, замена Комиссии Украина - НАТО Советом, помощь Украине в достижении оперативной совместимости - все это очень хорошо и положительно. Это показывает добрую волю Альянса, но с точки зрения Путина, это прежде всего колебания, нехватка решительности о членстве Украины в НАТО", - сказал он.
При этом Волкер сравнил саммит НАТО с выводом войск США из Афганистана в 2021 году.
"Это очень поразительная неуверенность и колебания, что мы что-то подобное видим. Это неспособность четко сформулировать приверженность евроатлантическому будущему Украины", - добавил дипломат.