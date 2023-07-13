Потери России в Украине перешагнули 236 тысяч военных, - Генштаб

Потери России в Украине перешагнули 236 тысяч военных, - Генштаб
Фото: Минобороны Украины

Согласно данным Генштаба ВСУ, потери России в войне в Украине на утро четверга, 13 июля, составили 510 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 236 040 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 26 дронов.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 236040 (+510) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4092 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7999 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 4425 (+23) ед,
  • РСЗО - 678 (+4) ед,
  • средства ПВО - 421 (+6) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 310 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3752 (+26),
  • крылатые ракеты - 1271 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6995 (+17) ед,
  • специальная техника - 652 (+5)

Данные обновляются.

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