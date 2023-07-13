Потери России в Украине перешагнули 236 тысяч военных, - Генштаб
Согласно данным Генштаба ВСУ, потери России в войне в Украине на утро четверга, 13 июля, составили 510 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 236 040 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 26 дронов.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 236040 (+510) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4092 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 7999 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 4425 (+23) ед,
- РСЗО - 678 (+4) ед,
- средства ПВО - 421 (+6) ед,
- самолетов - 315 ед,
- вертолетов - 310 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3752 (+26),
- крылатые ракеты - 1271 ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6995 (+17) ед,
- специальная техника - 652 (+5)
Данные обновляются.