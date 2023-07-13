Оккупанты выпустили по Херсону почти 500 снарядов, двое погибших — ОВА
За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли Херсонскую область 76 раз — выпустили 487 снарядов из артиллерии, авиации, беспилотников и другого вооружения.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По его словам, Херсонщину обстреливали из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), боевых машин пехоты (БМП) и ударных беспилотников (БПЛА). В частности, по Херсону враг выпустил 33 снаряда.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 получили ранения", — отметил Прокудин.