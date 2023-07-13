ВМС: РФ вывела в Черное море три ракетоносителя, залп — 20 "Калибров"
На боевом дежурстве в Черном море находятся девять вражеских кораблей, среди которых три ракетоносителя. Общий залп может составлять до 20 ракет, сообщает Укринформ.
Об этом пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире телемарафона.
"По состоянию на сейчас, есть девять боевых кораблей. Среди них три носителя ракетного вооружения – это две подлодки и фрегат. Реальный залп может составлять до 20 ракет. В Азовском и Средиземном морях носителей нет, но есть группировки", – сказал он.
Плетенчук также отметил, что в ночь на 13 июля российские войска запустили по территории две ракеты, предварительно, с ракетоносителей, которые сейчас находятся в Черном море.