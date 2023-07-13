ООН просит РФ продлить зерновое соглашение в обмен на доступ к SWIFT - СМИ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту России Владимиру Путину подключить подсанкционный Россельхозбанк к системе SWIFT в обмен на продление зерновой сделки. Об этом, со ссылкой на Reuters, сообщает РБК-Украина.

По данным источников агентства, Гутерриш предложил Путину, чтобы Россия продлила сделку по черноморскому зерну на несколько месяцев, дав ЕС время для подключения дочерней компании Россельхозбанка к SWIFT.

Гутерриш направил Путину письмо, в котором предложил пути дальнейшего облегчения российского экспорта продовольствия и удобрений и обеспечения продолжения поставок украинского зерна по Черному морю, заявил накануне представитель ООН.

"Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк, что вызывает серьезную обеспокоенность Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море" , - заявил журналистам официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Он не сообщил подробностей о предложении, но добавил, что Гутерриш взаимодействует со всеми соответствующими сторонами по этому вопросу и готов продолжить обсуждение своего предложения с Россией.

Зерновая сделка

В июле прошлого года ООН и Турция выступили посредниками в рамках Черноморской зерновой инициативы с Москвой и Киевом, чтобы помочь справиться с глобальным продовольственным кризисом, усугубленным вторжением России и блокадой украинских черноморских портов.

Москва пригрозила не продлевать соглашение после 18 июля, если не будет выполнен ряд требований, включая устранение препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Россия настаивает на возобновлении поставок аммиака по трубопроводу через Украину в черноморский порт Одесса, который простаивает с прошлого года.

Ранее Financial Times писала, что Европейский Союз рассматривает возможность в качестве уступки Москве согласиться на создание подсанкционным Россельхозбанком дочерней компании, которая будет подключена к SWIFT.