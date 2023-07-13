Британская разведка раскрыла тактику кадыровцев под Марьинкой
Чеченцы, воюющие на стороне Москвы, используют под Марьинкой самодельные взрывные устройства. Эту тактику применяли во время чеченских войн 90-х. Об этом, со ссылкой на Министерство обороны Великобритании, сообщает РБК-Украина.
Как отмечается в сводке, в июне 2023 года поступило несколько сообщений об использовании российскими войсками старых бронированных машин, начиненных несколькими тоннами взрывчатки, в качестве самодельных взрывных устройств. Экипаж, скорее всего, выпрыгивает из машины после того, как пустит ее по курсу.
Большинство российских случаев использования таких машин было зарегистрировано в районе Марьинки, недалеко от Донецка, и они начались через несколько дней после того, как чеченские подразделения вошли в этот район.
"Существует реальная вероятность того, что чеченские силы применили эту тактику", - отмечается в сообщении.
По данным британской разведки, есть наследие чеченских боевиков, умеющих пользоваться таким машинами начиная с чеченских войн 1990-х годов. Сообщалось также, что чеченцы, воюющие на стороне Украины, изготовили аналогичные машины в январе 2023 года.
"Большинство российских самодельных взрывных устройств почти наверняка взорвались до того, как достигли своей цели из-за комбинации противотанковых мин и огня прямой наводкой, что ставит под вопрос жизнеспособность этого средства. Однако они вызывают очень сильные взрывы, которые все же могут оказать психологическое воздействие на обороняющиеся силы", - отмечают в Минобороны Британии.