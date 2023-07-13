РПЦ снова готовит передачу Венгрии украинских пленных — источники

Венгрия планирует забрать очередную группу украинских военнопленных через "посредничество" РПЦ. Как и в прошлый раз, это происходит без участия и согласования украинской стороны, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

Об этом заявили источники в украинских спецслужбах.

По словам одного из собеседников, в среде "Русской православной церкви" активно обсуждается предстоящий визит представителей правительства Венгрии в РФ. По предварительной информации, он может состояться ориентировочно 8-11 августа.

"Цель визита - это в частности обсуждение очередного раунда передачи украинских военнопленных, имеющих "венгерское происхождение". Как и в прошлый раз, все происходит без участия и согласования с Украиной, без правовых оснований, что является грубым нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права" , - рассказал собеседник.

С российской стороны "переговорщиком" будет выступать член синода РПЦ, митрополит волоколамский Антоний (Антон Юрьевич Севрюк), уточнил источник. С 7 июня 2022 года Антоний занимает должность главы отдела внешних церковных связей московского патриархата.

По словам собеседника, у венгерской стороны нет списка военнослужащих, которых они хотели бы забрать из российского плена. В настоящее время поиском и отбором закарпатцев среди пленных и составлением списка занимаются российские спецслужбы. До приезда венгерской делегации планируется сформировать группу из 10-15 украинских военных, добавил источник.

"Требование венгров - венгерская этническая принадлежность и знание венгерского языка. Это требование безоговорочное - венгры не будут принимать никого, кроме представителей венгерского национального меньшинства в Украине" , - рассказал собеседник в спецслужбах.

Россия уже передавала Венгрии пленных украинцев

Напомним, что 8 июня РПЦ объявила﻿, что при ее посредничестве Венгрии было передано 11 украинских военнопленных.

Согласно заявлению РПЦ, это произошло "в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны". Передача пленных прошла без согласования с украинской стороной.

Некоторое время судьба и местонахождение военных скрывалась, к ним не допускали украинских дипломатов. Пока удалось вернуть в Украину только пятерых из одиннадцати пленных.