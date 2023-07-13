Кабмин не до конца урегулировал вопрос о прибыли поставщиков ВСУ — Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что решение Кабинета министров, гарантирующее право бизнеса работать с Минобороны с прибылью, оказалось половинчатым. Оно не применяется задним числом, сообщает Лига.Бизнес.

Резников сказал, что в решение Кабинета министров не вошла норма, на которой настаивало Минобороны, а именно – четкое указание, что такой порядок действует на весь период действия правового режима военного положения, то есть должен применяться с 24 февраля 2022 года.

"Эта позиция не поддержана представителями других ведомств в конечном решении правительства, поэтому сохраняется коллизия" , – говорится в комментарии.

Это означает, что требования Госаудитслужбы к поставщикам на 2,5 млрд грн не сняты и их продолжат обжаловать в суде.

"Скажем, у Минобороны есть действующие контракты с лидерами украинского ОПК, которые заканчиваются в 2024-2025 годах. У нас сотни действующих контрактов с украинскими производителями до конца этого года. Как с ними быть? Как быть с уже выполненными? Сохраняется возможность двойной трактовки норм и давления на бизнес... Мы продолжим оспаривать подход Госаудитслужбы к правоприменению в суде" , – заявил Резников.

В июне 2023 года стало известно, что украинские предприятия, поставлявшие товары для Минобороны и других государственных заказчиков, стали жертвами бюрократической ловушки. Принятое в начале великой войны постановление правительства запрещало выполняющему госзаказ бизнесу закладывать в свои калькуляции прибыль.

После года торгов Государственная аудиторская служба обвинила бизнес в нанесении государству ущерба на 2,5 млрд грн. В Минобороны заявили, что ситуация угрожает стабильным поставкам для ВСУ, а предприниматели – что это ставит их на грань выживания.