На юге Европы начинается аномальная жара, ожидают более 40°C

В европейских странах на побережье Средиземного моря начинается самая большая жара за лето 2023 года. Об этом, со ссылкой на BBC, сообщает Европейская правда.

Волна жары, которую прозвали "Цербером", накроет части Испании, Франции, Италии, Греции, Хорватии и Турции. Температура воздуха ожидаемо превысит 40°C, а в Италии местами допускают даже 48.8°C.

В последующие дни во многих местах могут зарегистрировать новые температурные максимумы.

Для десяти итальянских городов, включая Рим и Флоренцию, из-за жары объявили красное предупреждение.

Экстремальная жара в стране косвенно уже стала причиной смерти одного человека – в городе Лоди под Миланом от теплового удара упал в обморок 44-летний рабочий, который наносил дорожную разметку. Мужчина впоследствии скончался в больнице. Сообщали также о нескольких туристах, которые упали в обморок из-за жары.

Температурным максимумом для Европы остается показатель 48.8°C, который зарегистрировали в августе 2021 года возле города Сиракузы на итальянской Сицилии.