Российские войска выйдут из Карабаха к 2025 году – Эрдоган

Российские миротворцы покинут Нагорный Карабах до 2025 года, заявления президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время итоговой пресс-конференции после саммита глав государств и правительств стран НАТО в Вильнюсе, со ссылкой на турецкое издание Haber Global, сообщает Зеркало недели.

Отвечая на вопрос азербайджанского журналиста о размещении российских миротворцев в Карабахе, Эрдоган отметил, что согласно договору российские миротворцы будут оставаться в указанных местах в Карабахе до 2025 года, а затем Россия покинет территорию.

«Я верю, что Москва будет придерживаться заключенного соглашения. Мой брат Ильхам Алиев тоже внимательно следит за ситуацией в регионе» , - сказал президент Турции.

Напомним, в начале июня агентство Reuters заявило, что Армения и Азербайджан, вероятно,подпишут мирное соглашение до конца текущего года.

В частности, в мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана.