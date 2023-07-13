Россияне пытаются восстановить позиции, занимавшие до подрыва ГЭС – Гуменюк

Российские военнослужащие под давлением командования и заградительных отрядов пытаются восстановить рубежи обороны на подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС временно оккупированных территориях, сообщает Укринформ.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"На многих участках они получили приказ вернуться и восстановить первый рубеж обороны, хотя кафиры тяготеют ко второму рубежу, куда их отбросила высокая вода, где они уже хорошо прикопались. Там не так огненно со стороны контрбатарейной работы Сил обороны. Но сейчас они все равно под давлением командования и заграждений пытаются восстановить первые рубежи обороны, хотя там им изрядно прилетает от наших ребят" , – проинформировала Гуменюк.

В то же время, она отметила, что российские военные постоянно пытаются перемещать свои сосредоточенные усилия – как человеческий ресурс, так и вооружение.

"Но то, что у нас есть определенный огневой контроль над транспортно-логистическими маршрутами, делает эту работу по перемещению для них очень тяжелой" , – добавила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга.

По ее убеждению, это также подрывает морально-психологический дух врага, потому что "они понимают, что зажимаются в такие территории, из которых дальше будет только один - черный пакет".