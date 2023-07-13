Рада готовится голосовать за законопроект №8087, который создаст копию "Роскомнадзора" в Украине

Сегодня соцсети буквально "забиты" постами за легализацию медицинского каннабиса, хотя удивительно, что сегодня у кого-то еще есть какие-то аргументы против. Но завтра депутаты должны рассматривать во втором чтении еще один законопроект, который, в случае его принятия, не облегчит, а наоборот, значительно ухудшит состояние только не отдельных больных, а всего бизнеса, сообщает Цензор.Нет.

Это законопроект 8087 об усилении киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры. Документ дает право Госспецсвязи проверять любые предприятия, кроме финансового сектора, и привлекать к этим проверкам полицию и СБУ.

Эксперты считают, что он может превратиться в еще одну немалую "кормилицу" для силовиков, и станет очередным бременем для бизнеса. Они призывают доработать законопроект и изъять из объектов контроля бизнес – по крайней мере, средний и малый. Также эксперты считают неприемлемой норму, позволяющую Госспецсвязи проводить проверки вместе с киберполицией и департаментом киберполиции СБУ.

То есть предлагается оставить для проверок именно то, что есть в названии законопроекта – государственные информационные ресурсы и объекты критической инфраструктуры. Как это происходит в европейском законодательстве.

Как объясняют в Украинском союзе промышленников и предпринимателей, вопреки мнению сторонников законопроекта, он во многих моментах не отвечает, а иногда даже противоречит положениям Директивы ЕС о сетевой и информационной безопасности (NIS2 Directive), принятой 14 декабря 2022 года и вступающей в действие на территории ЕС 18 октября 2024г. В ней существует четкие критерии компаний, по отношению к которым директива применяется.

В то же время, отмечают в УСПП, "Законопроект 8087 охватывает все без исключения государственные органы и субъекты хозяйствования, нагружая непомерным административным и финансовым бременем даже самые маленькие из них". Кроме того, этим документом формируется единая система, объединяющая все государственные информационные ресурсы. Это сделает ее более уязвимой к кибератакам в случае работы или агентов врага, которых в стране еще много.

Посмотрите на сравнительную табличку. Там хорошо видно, какие требования предлагают наши депутаты в ЕС, и какие нормы существуют в РФ. Как вы можете догадаться, последние две колонки очень похожи.