ЕС рассматривает возможность отправки в Украину военных инструкторов — El Pais

Европейский союз рассматривает возможность отправки в Украину военных инструкторов. Однако это произойдет, когда "позволят условия", пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом пишет издание El Pais.

Испанская газета отмечает, что ЕС планирует "сделать скачок" в политике поддержки Украины. В частности, дипломатическая европейская служба, которую возглавляет Жозеп Боррель, хочет помочь усилить противовоздушную оборону Украины и увеличить финансирование для закупки передового вооружения.

"Включая ракеты и боевые самолеты" , - говорится в документе дипломатической службы, который цитирует El Pais.

Также Брюссель хочет расширить европейскую миссию по подготовке украинских войск. Сейчас она базируется в Германии и Польше, но позже ее хотят также перевести в Украину, когда "позволят обстоятельства".

Издание отмечает, что подобную формулировку с условиями использовали союзники на саммите НАТО, поэтому, вероятно, миссию переведут в Украину после окончания войны.

По данным СМИ, в документе дипломатической службы ЕС также говорится о "обязательствах безопасности" перед Украиной. Предлагается усилить помощь в ремонте оборудования, которое получила украинская армия, разминировании, поддержка кибербезопасности для борьбы с гибридными угрозами, дезинформацией и вмешательством.